Fiorentina-Juventus: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Fiorentina-Juventus, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Nell’anticipo della 14° giornata di Serie A delle 18, la Fiorentina si appresta ad ospitare i campioni d’Italia in carica, la Juventus. Tra le due squadre non corre buon sangue, e sicuramente questa storica rivalità gioverà allo spettacolo in campo. Mentre i bianconeri si sono stabiliti comodamente al primo posto, la Fiorentina è decima, e ha bisogno di punti per continuare ad inseguire l’obiettivo Europa League. Una vittoria a Firenze farebbe volare la squadra di Allegri a 40 punti, garantendo (momentaneamente) un +11 sul Napoli, impegnato a Bergamo contro l’Atalanta. La Dea, avversario ostico e spesso etichettato come “ammazza-big”, precede in classifica i viola, pur avendo gli stessi punti, 19. La Fiorentina vive un momento no e non vince dal 30 settembre, quando batte in casa proprio l’Atalanta.

Fiorentina-Juventus: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Fiorentina-Juventus: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Fiorentina-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

La Fiorentina ritrova Pezzella a difesa della porta proprio per la sfida contro i rivali della Juventus. Per il resto, Pioli conferma gli interpreti del deludente pareggio a reti inviolate in casa del Bologna: il mister conta molto su Simeone, che non vive un momento eccellente, e sull’enfant prodige Federico Chiesa. Tuttavia, anche giocatori come Veretout e Benassi potrebbero sorprendere gli avversari in zona gol.

La Juventus invece dovrebbe giocare con la difesa titolare, con un’eccezione: De Sciglio anziché Alex Sandro, tenuto fuori a scopo precauzionale. Niente turno di riposo, quindi, per Bonucci. Tra i pali torna il polacco Szczesny. Sorprese a centrocampo, con Pjanic che si accomoda in panchina per rifiatare: spazio dunque al trio formato dalla certezza Matuidi, dal sorprendente Bentancur e da un Cuadrado in versione mezzala. Inamovibili davanti Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Si rivede Dybala, ma ci sono dubbi circa la sua posizione in campo: la Joya potrebbe agire da ala nel 4-3-3 oppure abbassarsi per ricoprire il ruolo di raccordo tra attacco e centrocampo in un 4-3-1-2. Modulo diverso, stessi interpreti.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, E. Fernandes; Chiesa, Simeone, Gerson. A disposizione: Dragowski, Ceccherini, Hristov, Laurini, Hancko, Laurini, Norgaard, Edimilson, Dabo, Eysseric, Thereau, Pjaca, Mirallas. Allenatore: Stefano Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Barzagli, Kean, Benatia, Douglas Costa, Bernardeschi, Spinazzola, Pjanic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Fiorentina-Juventus: i precedenti del match

La Fiorentina ha sconfitto la Juventus soltanto 28 volte al fronte di un totale di 78 confronti casalinghi con i bianconeri. Il risultato più frequente tra queste squadre è 1-1, registrato in ben 22 incontri, anche se l’ultimo risale al lontano 2010. In generale, i pareggi tra le due squadre a Firenze sono 30. La Juventus nella sua storia ha battuto i rivali viola ben 74 volte, quasi la metà dei match disputati tra queste due compagini (157).

Fiorentina-Juventus: l’arbitro del match

Sarà Daniele Orsato di Schio l’arbitro della sfida allo stadio Artemio Franchi tra viola e bianconeri. Manganelli e Schenone invece ricopriranno il ruolo di assistenti. Massa al VAR.

Fiorentina-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Fiorentina-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.