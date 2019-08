Fiorentina Kalinic, tante squadre sull’attaccante croato: i viola però sono avvantaggiati per un motivo. Ecco quale

Nikola Kalinic è un esubero dell’Atletico Madrid: gli spagnoli hanno un parco attaccanti molto nutrito, senza contare il probabile arrivo di Rodrigo dal Valencia.

Secondo Il Corriere dello Sport, tante squadre italiane sarebbero interessate all’attaccante croato, tra queste la Fiorentina, sua ex squadra. Proprio i viola, sarebbero avvantaggiati nella corsa a Kalinic, potendo contare su Daniele Pradè, che lo portò in Italia nella prima esperienza in Serie A.