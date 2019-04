Fiorentina, la bomba di Ligas: «Ilicic via da Firenze per colpa di Corvino»

Fiorentina, il giornalista Franco Ligas spiega l’addio di Ilicic: «Corvino aveva il desiderio di liberarsi dei calciatori presi da Pradè»

La stagione di Ilicic sta facendo girare parecchie teste. Lo sloveno sta disputando la sua migliore annata, con i rimpianti della Fiorentina. Oggi su Facebook Franco Ligas, noto giornalista tifoso della Fiorentina, spiga i motivi dell’addio di Ilicic a Firenze.

In un post, il giornalista punta il dito contro Corvino: «l desiderio di Corvino di liberarsi dei giocatori portati a Firenze da Pradé ha colpito anche Ilicic, regalato all’Atalanta. I risultati ottenuti in nerazzurro fotografano l’errore, oltretutto Ilicic a Firenze ci voleva restare e a lungo. Peccato che i rovesci viola siano attribuiti al solo Pioli, errore non inserire nell’elenco anche Corvino e Cognigni»