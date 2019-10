Fiorentina, Lippi: «Inizio stagione top di Caceres? Non sono meravigliato»

Martin Caceres ha stupito tutti con la maglia della Fiorentina… o quasi: l’intermediario Lippi non è sorpreso del suo exploit coi viola

Dopo i trascorsi non entusiasmanti alla Lazio e all’Hellas Verona tra infortuni e prestazioni insufficienti, Martin Caceres ha ritrovato la propria dimensione nella difesa a tre della Fiorentina di Montella.

L’intermediario del trasferimento Lippi, intervenuto a TMW Radio, non è sorpreso dal suo avvio in Serie A: «Io non mi meraviglio. Negli ultimi dieci anni ha giocato alla Juventus, al Barcellona e alla Lazio, ha 100 partite con la nazionale uruguaiana: di cosa dovrei meravigliarmi?».