Fiorentina, Lirola: «La nuova proprietà sta facendo sognare i tifosi»

Pol Lirola ha parlato dei suoi primi mesi da giocatore della Fiorentina: «Ci ho messo un po’ ad abituarmi al gioco di Montella»

Sui canali social della Fiorentina, Pol Lirola ha parlato dei suoi primi mesi da giocatore viola. Ecco le parole del terzino.

FIRENZE – «La città è molto bella e tranquilla, c’è tutto nonostante non sia molto grande. Arrivo facilmente al centro anche se non ci abito vicino. Piazzale Michelangelo è il posto che più mi piace».

COMMISSO – «La nuova proprietà sta facendo sognare i tifosi, sto bene e non mi aspettavo di stare così da subito. Sono arrivato in un momento non facile».

MONTELLA – «Montella? Mi sono abituato a fare il quinto di centrocampo dopo anni che facevo il quarto in un 4-3-3 non è stato semplice».

SASSUOLO – «Al Sassuolo lo stadio era mezzo vuoto a volte, qua c’è più pressione»