Fiorentina Milan, Duncan e Pulgar a supporto di Castrovilli

Fiorentina Milan, match importante per entrambe le squadre. I Viola variano ancora, Pulgar e Duncan in mezzo

La Fiorentina cambia ancora. In vista del match contro il Milan i Viola vogliono cambiare ancora volto, soprattutto in mezzo al campo. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Iachini vorrebbe affidare le chiavi del centrocampo a Castrovilli, con Duncan e Pulgar a supporto. La qualità del giovane centrocampista affiancata alla fisicità dei due centrocampisti centrali, in vista di un match complicato per entrambe le squadre.