Fiorentina, Milenkovic: «Balotelli con una giocata cambia le partite»

Il difensore della Fiorentina Milenkovic mette in guardia i viola: contro Balotelli e il suo Brescia non sono ammessi passi falsi

Si avvicina Brescia-Fiorentina, e Nikola Milenkovic mette in guardia la viola, sottolineando la pericolosità di Mario Balotelli. Ecco il commento del difensore dei toscani sull’attaccante avversario a Pentasport.

«Balotelli è un giocatore di qualità che fa la differenza e che non deve essere mai perso di vista perché con una giocata può cambiare la partita. Dobbiamo essere concentrati per 90′ per provare a vincere la partita, anche soffrendo».