Fiorentina, Montella alla vigilia della sfida salvezza contro il Genoa alza gli occhi al cielo: «Ci mancava solo questa…»

Non c’è pace in casa Fiorentina. E difficilmente potrebbe essercene, dopo il disarmane ruolino di marcia che ha costretto la Viola nei bassifondi della classifica. Tanto da vivere come un vero e proprio spareggio-salvezza il confronto casalingo di oggi contro il Genoa, ultimo impegno del campionato.

Un appuntamento cui la squadra arriva con qualche timore, nonostante il sostegno della piazza che – per 90′ almeno – ha deciso di interrompere la propria contestazione. Un sollievo per Montella, a sua volta però preoccupato da una nuova criticità all’orizzonte: le voci sulla cessione del club da parte della famiglia Della Valle…