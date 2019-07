L’allenatore della Fiorentina, Montella, ha presentato l’amichevole contro il Benfica e ha parlato del mercato

In conferenza stampa di presentazione dell’amichevole contro il Benfica, l’allenatore della Fiorentina, Montella, ha parlato anche del mercato. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Firenzeviola.it: «Chiesa? Ho scoperto che per contratto deve giocare perciò avrà modo di scendere in campo contro il Benfica. Quanto allo sguardo posso dire che io l’ho sempre visto come al solito e sono convinto che anche voi lo vedete tutto sommato normale. Anche durante la stagione aveva questo tipo di sguardo, non ci vedo nulla di strano».

«L’arrivo di Pradè? Ripeto sempre le stesse cose, i profili sono quelli che il direttore ha già spiegato. Sta lavorando con Joe Barone per capire le opportunità di mercato per capire quali calciatori potranno essere funzionali rispetto alle opportunità del mercato. Quanto alle scelte sul mercato ci tengo a chiarire che non è una questione di moduli, ma di principio di gioco. Io non sono legato a un unico modulo ma semplicemente a dei principi di gioco e se arrivassero giocatori funzionali ai miei principi di gioco sarei felice. Il rapporto con il ds non è così fondamentale come pensate».