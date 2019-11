Fiorentina, Montella: «Ci siamo liberati solo dopo il 5-0»

Fiorentina, Montella commenta la sconfitta contro il Cagliari: «Non abbiamo affrontato bene la gara, ci siamo sbloccati solo alla fine»

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della sua squadra. Questo il pensiero dell’allenatore:

«Non abbiamo affrontato bene la partita. Se guardiamo la lista dei giocatori delle due squadra, tra i loro e i nostri ci sono più di 40 anni di differenza. Ma non è una scusante ma un dato di fatto. Il Cagliari ha giocato al massimo e noi no, ci siamo liberati dopo il 5-0. La società ha puntato su dei giovani, non avventuriamoci in giudizi definitivi».