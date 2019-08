Fiorentina, Montella apre a Ribery: le parole del tecnico sul francese

Fiorentina, Montella apre alla suggestione Ribery: le parole del tecnico sul francese dopo il successo in Coppa Italia

Montella, a margine della vittoria nel terzo turno di Coppa Italia contro il Monza, apre alla pazza idea di mercato Ribery. «Si tratta di un giocatore funzionale, così come lo sarebbe per tutti. E a me servono giocatori funzionali».

Poi il commento sulla gara. «È stata una partita difficilissima: è una sorta di maledizione, perché creiamo molto ma non riusciamo a far gol. Però la squadra mi è piaciuta perché ha avuto la pazienza di provarci fino alla fine. E non era facile perché se rincorri rischi di perdere lucidità».