Fiorentina, Montella: «Contento per Boateng, è importante»

Fiorentina, Montella ha parlato al termine dell’amichevole con la Pistoiese, vinta dai viola con il risultato di 4 a 1. Ecco le sue parole

La Fiorentina trionfa in amichevole sul campo della Pistoiese. Ecco le parole di mister Montella dal sito ufficiale della società: «Boateng? Sono molto contento della sua reazione, ovviamente non può essere soddisfatto quando non gioca ma ha dato risposte importanti stasera e in allenamento».

«Settimana di notizie importanti? Non so quale sia quella migliore, di Castrovilli lo sapevamo già da dieci giorni. Quello del Centro Sportivo è grossissimo investimento».