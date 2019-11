Fiorentina, Montella: «Male nel 1° tempo. Chiesa oggi non stava bene»

Montella analizza il pareggio conquistato contro il Parma dopo un primo tempo da dimenticare: le parole del tecnico della Fiorentina

Montella, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dopo l’1-1 maturato al Franchi contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina.

«Faticato nel primo tempo? Non mi è piaciuto l’atteggiamento. Non abbiamo rischiato moltissimo, sul gol eravamo un po’ troppo aperti. Non eravamo veloci, magari i giovani hanno patito la pressione o il cambio modulo. Quando hai 5-6 Under 23 in campo non è facile, ma poi c’è stata una reazione eccellente. Chiesa? E’ generoso, oggi ha pure giocato con l’influenza. Sa creare superiorità, sono contento di quel che ha fatto. Palla persa? Mi arrabbio un po’, ma ricordiamoci che ha 22 anni, deve ancora raggiungere la sua maturità».