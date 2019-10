Fiorentina, Montella: «Mancata cattiveria. Chiesa? Scagiono l’arbitro»

Il tecnico della Fiorentina Montella è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita contro il Brescia

Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio conquistato al Rigamonti di Brescia: «Il nostro futuro passa da queste partite. Siamo stati solidi, ma non spettacolari per merito del Brescia. Con più cattiveria avremmo potuto sfruttare le occasioni create. Il rigore su Caceres non c’era».

«L’episodio su Chiesa? Scagiono l’arbitro, non so come l’abbia vista. Forse gli arbitri sono più attenti alle simulazioni considerando le recenti polemiche, ma non penso sia stato preso di mira», ha concluso il tecnico della Fiorentina.