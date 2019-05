Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro con il Genoa

La Fiorentina affronterà il Genoa in uno scontro fratricida. Vincenzo Montella, allenatore dei viola, ha parlato così in conferenza stampa: «Noi abbiamo lavorato sulla testa e sulla consapevolezza. Domani dobbiamo giocare in maniera consapevole, dobbiamo difendere Firenze e non solo la Fiorentina. Siamo stati messi tutti alla prova in modo violento».

Prosegue Vincenzo Montella: «E’ successo l’incredibile ma ora dobbiamo avere coraggio e non dobbiamo avere paura perché il destino della Fiorentina dipende solo da noi. La colpa di questo momento è di tutti. Da quando sono arrivato tutti a dire che il campionato era finito, fai giocare i giovani, e ci sono caduto anch’io. Commisso? Mi ha seguito anche qui. Sono abituato alle voci ma ora conta la passione dei Della Valle».