Muriel ritrova l’ex compagno Quagliarella nella sfida tra Fiorentina e Sampdoria. Il colombiano dice di non essere affatto stupito del momento di forma del collega

Fabio Quagliarella sta letteralmente trascinando la Sampdoria con i suoi numerosi gol. Il terminale offensivo dei doriani ora è terzo nella classifica marcatori, e conta ben 12 reti. L’attaccante ha stupito tutti gli amanti del calcio… o quasi. Luis Muriel, infatti, non è rimasto per niente impressionato dal momento di forma del suo ex compagno. Ecco le parole del colombiano, ora in forza alla Fiorentina:«Non mi stupisce più perché lo conosco, conosco la sua classe e so che ciò che sta facendo è tutto normale. E’ un grandissimo giocatore, fare queste cose a 34 anni è difficilissimo ma ho giocato con lui e ha sempre corso molto più di me. Non mi stupisce, sono felice per lui perché se lo merita per il lavoro che ha fatto».