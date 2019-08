Fiorentina Napoli: Insigne approfitta degli spazi concessi dai viola

Contro la Fiorentina, il Napoli è uscito molto bene nella ripresa anche grazie a un ottimo Insigne. Analisi tattica

Per larghi tratti della gara, il Napoli ha sofferto la foga della Fiorentina. La mediana a due del Napoli (Zielinski-Allan) era spesso in inferiorità numerica in mezzo, coi viola che riuscivano velocemente a ribaltare l’azione e a trovare spazi in zone centrali.

Tuttavia, col calo dei viola, il Napoli è uscito molto bene. Prima di tutto, è riuscito a gestire con calma il possesso e ad allungare i rivali ormai stanchi. Inoltre, ha trovato parecchi spazi tra le linee: è il caso dell’azione che porta al 4-3, con Insigne che riceve bene palla alle spalle di Pulgar. L’attaccante è cresciuto molto dopo il calo della Fiorentina, trovando costantemente spazi tra le linee.