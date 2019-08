Fiorentina Napoli: la sovrapposizione di Di Lorenzo porta al rigore

L’azione del rigore di Fiorentina-Napoli nasce da una bella giocata di Di Lorenzo. Il terzino ex Empoli ha fatto un buon esordio

Se Di Lorenzo all’Empoli dava ampiezza giocando molto offensivo a tutta fascia, al suo esordio in Fiorentina-Napoli si è visto qualcosa di diverso. Era infatti Callejon, che giocava davanti a lui, che dava ampiezza. Di conseguenza l’ex Empoli rimaneva più stretto e bloccato, quasi sulla stessa linea di Allan e Zielinski.

In una delle rare volte in cui si è spinto in avanti, il Napoli ha però trovato la giocata decisiva. Come si vede nella slide sopra, il Napoli forma a destra un triangolo con Callejon, Ruiz e Di Lorenzo. L’ex Empoli attacca lo spazio alle spalle di Venuti e va al cross da cui nasce il discusso rigore.