Fiorentina Napoli: l’importanza tattica di Mario Rui – FOTO

Mario Rui è fondamentale nel disegno tattico del Napoli. I suoi movimenti consentono di occupare bene il fronte d’attacco

Quello del Napoli, in fase di possesso, è un 442 solo sulla carta. In realtà i partenopei sono disposti in un modo piuttosto asimmetrico, che si più sintetizzare come un 235.

Lo si vede chiaramente nella slide sopra. Il terzino destro del Napoli, Di Lorenzo, rimane bloccato a destra sulla stessa linea di Zielinski e Allan, mentre Mario Rui è molto più alto e dà ampiezza a sinistra. Con Mertens prima punta sono fondamentali le posizioni di Insigne e Fabian Ruiz, i quali occupano i mezzi spazi.