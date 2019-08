Fiorentina Napoli, Pradè: «Non ha senso entrare in polemica così presto»

Fiorentina Napoli, Pradè parla della gara persa dai viola: «C’è rammarico per il risultato. Arbitri? Non ha senso entrare subito in polemica»

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita con il Napoli. Il suo pensiero:

«C’è rammarico per il risultato ma anche la soddisfazione di aver divertito. Vogliamo ricreare questo, partendo da una squadra giovane con identità precisa. Sono contento per i giovani e come gli anziani li stanno aiutando. Sugli arbitri dico una cosa: entrare subito in polemica alla prima giornata non ha senso. Massa è un grande arbitro, chi stava alla Var altrettanto. Mi hanno dato spiegazioni tecniche che ritengo possano essere valide, mi fido. Mercato? Ci completeremo, sarà una settimana complicata. Raphinha ci piace, ma non è ancora fatta».