La Fiorentina saluta Norgaard. Il centrocampista novarese andrà via dall’Italia: accordo raggiunto con il Brentford

Christian Thers Norgaard lascia la Fiorentina. Il centrocampista ha collezionato solo 6 presenze con la maglia dei viola ed è destinato ad andare via da Firenze. Il calciatore, secondo Sky Sport, giocherà in Inghilterra.

Non in Premier League ma in Championship: raggiunto l’accordo con il Brentford, squadra che milita nella B inglese. Alla Fiorentina andranno 4 milioni di euro per un giocatore che ha messo insieme 323 minuti in stagione.