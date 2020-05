Fiorentina, novità per Caceres dopo le ultime visite mediche

Visite mediche per Martin Caceres in vista del rientro in campo dopo la positività al Coronavirus: gli aggiornamenti sul difensore

Martin Caceres quest’oggi ha svolto delle visite mediche propedeutiche al ritorno in campo con i compagni della Fiorentina. Il calciatore uruguaiano ha avuto per lungo tempo il Coronavirus, come ha avuto modo di raccontare lui stesso.

I test di oggi avevano lo scopo di valutare la risposta fisica del centrale viola agli sforzi. Nei giorni successivi si valuterà se reinserirlo prima con un lavoro individuale e poi in gruppo.