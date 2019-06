Fiorentina, oggi il cda: tutti i possibili scenari

Il cda di questa mattina in casa Fiorentina farà finalmente chiarezza sul futuro dei viola: tutti i possibili scenari

E’ il giorno del Consiglio d’Amministrazione in casa Fiorentina. I Della Valle non sono attesi a Firenze, interverranno in call conference. Tre le opzioni sul tavolo dei due fratelli. Cedere al fondo del Qatar che avrebbe in mente un ingresso sempre più massiccio nella città di Firenze, oppure, cedere il club a Rocco Commisso.

Il magnate americano ha irritato non poco i fratelli Della Valle con alcune dichiarazioni ma si sente forte e sicuro di avere tutte le carte in regole per chiudere la trattativa di acquisizione del club. Sembra meno solida l’ipotesi che porta al fondo sovrano del Kuwait che aveva sondato il terreno con il Comune di Firenze.