Fiorentina, oggi l’arrivo di Badelj. Poi l’assalto a Berge

Fiorentina, oggi l’arrivo di Badelj in Toscana per le visite mediche. Pradè ora si lancia su Berge: alta la valutazione ma si lavora

Fiorentina molto attiva negli ultimi giorni di calciomercato. Tutto fatto per il ritorno di Milan Badelj in viola: ieri ha lasciato il ritiro della Lazio e oggi svolgerà le visite mediche a Firenze. Arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto a 4 milioni.

Dopo aver chiuso per il croato, Pradè si fionderà su Sander Berge. Il punto fermo della nazionale norvegese piace ma la sua valutazione parte da 25 milioni di euro, troppi per il club toscano che tuttavia non molla la presa.