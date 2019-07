Fiorentina, ombra del Manchester United sul rinnovo di Milenkovic

Il Manchester United torna alla carica per Milenkovic. Nuovi contatti per la Fiorentina, che sta pianificando il rinnovo

La Fiorentina tratta il rinnovo di Milenkovic, tenendo lontane le numerose pretendenti del giovane difensore.

Come riportato da Sky Sport, nelle scorse ore il Manchester United ha contattato i viola per il giocatore classe ’97. I Red Devils avevano già provato l’affondo a gennaio offrendo 40 milioni. No della Fiorentina, che ne pretende 50.

La società toscana non sembra preoccupata ed è pronta a blindare Milenkovic, centrale nel progetto della società.