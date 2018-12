Sullo scadere del primo tempo, Bastoni tocca il pallone con la mano in area di rigore: ma per Fabbri non è rigore – VIDEO

Restano i dubbi sulla decisione di Michael Fabbri di non dare il rigore all Fiorentina. Al 42′ del primo tempo, Bastoni tocca con la mano un tiro dalla distanza di un calciatore della Fiorentina che era diretto verso la porta crociata. I calciatori Viola protestano con l’arbitro e chiedono il rigore. Fabbri decide perciò di ricorrere all’ausilio del Var a bordo campo, ma una volta rivista l’azione, l’arbitro decide di non concedere il rigore alla Fiorentina! Secondo lui il tocco sarebbe infatti involontario. Se si guarda dal replay, Bastoni è sì sulla traiettoria ma non sembra che volesse toccare il pallone. Restano per i dubbi, soprattutto se si condera che in Milan-Parma del 3 dicembre, Bastoni procurò un rigore al Milan da una situazione simile. Sul dischetto, Kessie segnò il 2-1. Insomma, situazioni simili ma decisioni opposte