Fiorentina-Parma: 0-0 risultato e cronaca in diretta live

Fiorentina-Parma, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sono soltanto tre i punti a dividere in classifica la Fiorentina settima con 25 punti e il Parma dodicesimo a quota 22. Si capisce quanto questa zona Europa ancora sia occupata da molte squadre, che vi gravitano intorno e rendono incontri come quello odierno una sorta di termometro per la situazione.

Fiorentina-Parma 0-0: il tabellino

MARCATORI:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzela, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edmilson Fernandes; Chiesa, Simeone, Pjaca. A disp. Brancolini, Dragowski, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Gerson, Dabo, Hancko, Montiel, Sottil, Vlahovic, Thereau. All. Pioli

Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Stulac, Deiola; Siligardi, Inglese, Biabiany. A disp. Frattali, Bagheria, Ceravolo, Ciciretti, Barillà, Gobbi, Scozzarella, Gervinho, Dezi, Sprocati. All. D’Aversa.

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

NOTE: ammonito Milenkovic (F); Rigono (P)

Fiorentina-Parma: diretta live e sintesi

21′ – Che tiro dalla distanza di Milenkovic! Luigi Sepe para un tiro del calciatore fiorentino che calcia centralmente

18′ – Brutto fallo di Rigoni su Simeone: si prende il cartellino giallo

17′ – OCCASIONE FIORENTINA! Chiesa raccoglie un rimbalzo e ci prova dalla media distanza! La palla è diretta verso l’angolino basso di sinistra, ma Sepe ci arriva e respinge!

15′ – Vitor Hugo riceve un gran assist al limite dell’area e tira! La palla finisce fuori dallo specchio della porta

14′ – Che sassata di Stulac da buona posizone! Il pallone va fuori di niente!

13′ – Michael Fabbri ammonisce Milenkovic della Fiorentina per una brutta entrata

9′ – Chiesa si incarica di questo angolo e manda il cross nel mucchio, ma uno dei difensore libera!

8′ – Biraghi spreca una buona occasione con un brutto cross!

6′ – Jordan Veretout è ben piazzato sul cross e di testa manda un pallone velenoso verso il centro della porta! Il portiere è attento e para

Tutto pronto al Franchi di Firenze! Si aspetta solo il fischio d’inizio

Fiorentina-Parma: formazioni ufficiali

Fiorentina-Parma: probabili formazioni e pre-partita

Pioli deve rinunciare a Mirallas a causa di un attacco influenzale e ripropone Pjaca nel 4-3-3 che all’occorrenza può diventare 3-4-1-2. In mezzo Edimilson vince il ballottaggio con Gerson. Qualche novità la si trova anche nel Parma, con D’Aversa che sposta Iacoponi a fare il centrale, inserendo Gazzola a destra e non Gobbi: a sinistra sempre Gagliolo. In mezzo Stulac e Deiola sostituiscono Scozzarella e Barillà, mentre non c’è Gervinho davanti: preferito almeno inizialmente Siligardi.

Fiorentina-Parma Streaming: dove vederla in tv

