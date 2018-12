Al termine di Genoa-Fiorentina, German Pezzella si è detto contrariato per il rigore negato ai viola dall’arbitro, citando l’episodio contro la Juve

Reti inviolate a Marassi, con Genoa e Fiorentina che concludono il 2018 con un pareggio senza reti. La squadra di Stefano Pioli, però, non ha digerito la scelta dell’arbitro di non assegnare ai viola il calcio di rigore. I fiorentini lamentavano un tocco di mano di Miguel Veloso sul cross di Federico Chiesa nella ripresa. Ecco le parole di German Pezzella sull’episodio:«Sono arrabbiato perchè non abbiamo vinto. Siamo arrivati quattro volte in modo chiaro sotto porta, poi gli episodi ci hanno penalizzato. Questa cosa del rigore è strana. Contro la Juventus ci hanno dato un rigore contro per molto meno, mentre oggi non è stato dato un rigore ancora più evidente. Non si capisce cosa possa essere successo, soprattutto se hanno rivisto l’azione. Comunque noi non siamo cattivi sotto porta, su questo aspetto dobbiamo migliorare».