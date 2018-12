Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione dopo il clamoroso pareggio per 3-3 contro il Sassuolo

Una partita che sembrava persa ma che la Fiorentina è riuscita a recuperare clamorosamente nel recupero. Da 3-1 a 3-3 per una gara al cardiopalma. Queste le parole di Stefano Pioli a fine gara: «Siamo una squadra che non si vuole arrendere. Si è visto che non siamo ancora liberi mentalmente, ma abbiamo messo in campo grandissimo carattere. È un risultato parzialmente positivo, cerchiamo da tanto tempo la vittoria, però questi sono segnali importanti su cui costruire un futuro migliore. Lavorando e cercando di migliorare, cercando degli aspetti positivi in ogni partita, ci sono situazioni da migliorare ma abbiamo un buon potenziale, dobbiamo cercare di metterlo in campo con maggior continuità. Fine critiche per Simeone? Era tanto tempo che i nostri attaccanti non segnavano, basta un attimo per ribaltare le cose. Eravamo una delle migliori difese e ora abbiamo subito 6 gol in 2 partite. È un peccato aver messo questo spirito qui a partita quasi finita».