Fiorentina, Pradè: «Chiesa non ha simulato»

Il direttore sportivo della Fiorentina Pradè ha difeso pubblicamente Chiesa, accusato di aver simulato in area di rigore

Daniele Pradè è intervenuto in zona mista per difendere pubblicamente Federico Chiesa, accusato di aver simulato un fallo da rigore contro il Brescia: «Spero non c’entrino i pregiudizi. L’ammonizione non era dovuta alla simulazione perché Federico non ha simulato».

Il direttore sportivo della Fiorentina ha proseguito: «Volevamo vincere ma avevamo un avversario che mette tutto sul campo. Tonali? Rappresenta il futuro del calcio italiano».