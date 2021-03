Fiorentina, Pradè: «Ecco cosa è successo negli spogliatoi»

La Fiorentina vive un momento complicato: oggi pareggio in extremis, grazie ad un autogol, contro il Parma. Le parole di Pradè

La Fiorentina vive un momento complicato. Il ds Pradè, ai canali ufficiali del club, racconta il post gara.

«Negli spogliatoi c’è stato un lungo discorso di Barone, siamo tutti uniti e dobbiamo uscirne al più presto. Solo con l’aiuto di tutti possiamo uscirne. E’ un momento in cui non ci gira nulla a favore, davanti a noi abbiamo davanti a noi tante battaglie e lo spirito di oggi ci ha permesso di non perdere la partita. Ora con il Benevento avremo uno scontro diretto».