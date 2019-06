La Fiorentina prova a blindare Chiesa: Barone telefona al papà Enrico

La Fiorentina non ha alcuna intenzione di liberarsi di Federico Chiesa: Joe Barone ha telefonato al papà Enrico per convincerlo

Commisso l’aveva assicurato nella conferenza stampa di presentazione: «La Fiorentina non venderà Federico Chiesa». E i lavori degli uomini mercato viola stanno procedendo proprio secondo questa direttiva. Il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha parlato con l’entourage del giocatore per ribadire la volontà di confermarlo in viola.

In particolare – riporta Sky Sport -, Barone ha parlato con il papà di Federico, Enrico Chiesa, che cura gli interessi dell’esterno: previsto al più presto un vertice tra le parti per capire la volontà del giocatore.