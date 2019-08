Fiorentina, quali sono i dubbi di Montella su Badelj e Pulgar

Con Badelj e Pulgar, la Fiorentina si è molto rinforzata in mezzo al campo. C’è però qualche dubbio tattico di Montella

Dopo le partenze di Veretout e Gerson, la Fiorentina ha rinforzato la mediana con Pulgar e Badelj. Abituati a fare i vertici bassi del centrocampo, hanno caratteristiche piuttosto diverse: il cileno è più dinamico ed esplosivo, dispone di un eccellente cambio di passo ed è molto bravo a giocare sul lungo. Badelj è invece più orizzontale.

In ogni caso, ricoprirebbero zolle piuttosto simili, c’è il rischio che siano troppo vicini tra loro, senza un interprete bravo a inserirsi più in avanti. Nel caso Montella optasse per la doppia mediana con loro 2, servirebbe un vertice alto di qualità e dinamismo, a meno che non si voglia insistere su Benassi.