Fiorentina, Ribery: «Mi voleva l’Eintracht, io avevo in testa l’Italia»

Fiorentina, Ribery confessa: «Mi voleva l’Eintratch, ma offriva un solo anno di contratto. Ho sempre avuto in testa l’Italia e il club viola»

Franck Ribery è diventato in pochi mesi un pilastro della Fiorentina e un idolo per la tifoseria. Ai microfoni della Bild, il calciatore francese, ha svelato un retroscena riguardo la sua estate. Le sue parole:

«Mi voleva l’Eintracht Francoforte ma volevano solo darmi un contratto di un anno e non è mai stata un’opzione per me. In più volevo cambiare, non restare in Bundesliga. C’erano anche club di Premier, ma volevo solo l’Italia e la Fiorentina».