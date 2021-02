Fiorentina, Ribery verso il recupero: Prandelli ottimista per l’Udinese

Fiorentina, buone notizie per Ribery: il fantasista francese oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo Viola

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, prosegue spedita la fase di recupero per Franck Ribery. Il fantasista francese da oggi tornerà ad allenarsi in gruppo dopo aver passato le due sedute a lavorare individualmente.

Una buona notizia per Cesare Prandelli che conta di poter schierare Ribery per la sfida alla DACIA Arena contro l’Udinese in programma domenica.