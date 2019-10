Fiorentina, dopo Castrovilli blindato anche Venuti

Fiorentina, la società di Commisso ha un obiettivo preciso: blindare tutti i giovani del suo vivaio

La Fiorentina vuole tornare grande e vuole farlo partendo dalle radici dei suoi giovani. Dopo aver blindato Castrovilli fino al 2024 oggi sarà il giorno di Lorenzo Venuti.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport oggi verrà annunciato il suo rinnovo di contratto. Il classe 1995 è un terzino destro d’attacco e la viola lo ha già mandato a farsi le ossa prima a Pescara, poi a Brescia e infine a Lecce dove lo scorso hanno è stato autore di un’ottima stagione. Presente anche in Nazionale dall’Under 8 (9 convocazioni), Under19 (6 presenze), Under20 (4 presenze) e anche una presenza in Under21.