Fiorentina-Sampdoria: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Fiorentina-Sampdoria, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Benvenuti qui su Calcionews24 per la diretta testuale di Fiorentina-Sampdoria. Una sfida tra due squadre che disputano un ottimo calcio, guidate da due allenatori che prediligono il bel gioco. Da una parta i Viola di Pioli, in cerca di conferme dopo la vittoria sul Torino in Coppa Italia, distante tre punti dalla Doria settima in campionato. Dall’altra i blucerchiati di Giampaolo, che devono rifarsi dopo la sconfitta con il Milan in Coppa nonostante l’ottima prestazione, guidati come sempre dall’inossidabile Quagliarella. Una sfida dal sapore d’Europa League. Appuntamento qui alle 15 per l’inizio della partita.

Fiorentina-Sampdoria: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Fiorentina-Sampdoria: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiali

Fiorentina-Sampdoria: probabili formazioni e pre-partita

La Fiorentina scenderà in campo con il solito 4-3-3, ma ci sono ancora due dubbi nella testa di Stefano Pioli. Davanti alla difesa confermata, il trio di centrocampo sarà sicuramente composto da Veretout e Edimilson Fernandes, mentre si giocano una maglia Benassi e Gerson. L’ex Torino potrebbe infatti accomodarsi in panchina in favore del brasiliano. Davanti invece sicuri del posto Chiesa e Muriel, con Simeone favorito su Mirallas. Con il Cholito in campo, Pioli potrebbe anche schierare gli stessi 11 con un 3-5-2, con Milenkovic sulla linea difensiva e Biraghi e Chiesa esterni. In caso giocasse il belga, il nuovo acquisto Muriel giocherà da prima punta. Anche Giampaolo opterà per il solito 11, con la sola differenza di Jankto per l’infortunato Linetty, in compagnia di Praet ed Ekdal. Davanti parte dalla panchina il nuovo arrivato Gabbiadini, con Caprari e Ramirez a sostegno di bomber Quagliarella.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Gerson, Edimilson, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Dragowski, Hancko, Ceccherini, Norgaard, Benassi, Dabo, Eysseric, Thereau, Pjaca, Mirallas.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo. A disposizione: Rafael, Belec, Sala, Colley, Tavares, Regini, Ferrari, Vieira, Saponara, Gabbiadini, Defrel

Fiorentina-Sampdoria Streaming: dove vederla in tv

Fiorentina-Sampdoria sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.