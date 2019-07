Fiorentina, si riparte: giocatori in viaggio direzione Moena – FOTO

La Fiorentina ha iniziato il suo ritiro stagionale questa mattina: i giocatori si sono ritrovati in stazione per partire insieme direzione Moena

Oggi riparte ufficialmente la stagione della Fiorentina con il via all’ottavo ritiro consecutivo presso Moena, in Val di Fassa. Un paese, che negli anni, ha visto rinascere e crollare la squadra viola a più riprese e che, come sede del ritiro, è sopravvissuta anche all’improvviso cambio di proprietà di un mese fa.

I giocatori si sono ritrovati questa mattina in stazione Campo di Marte per raggiungere Moena. Lì i viola si alleneranno fino al 21 luglio, anche se il 14 il gruppo verrà diviso in due, con la parte più importante della rosa pronta a volare negli Usa per la International Champions Cup. C’è Veretout che molto presto lascerà il ritiro destinazione o Milano o Roma o Napoli. Ci sono Dragowski e Simeone. Mancano i nazionali Chiesa e Pezzella.