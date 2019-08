Fiorentina, ufficiale: i viola useranno la fascia da capitano di Davide Astori anche per la stagione 2019-2020

La Lega Calcio accoglie la richiesta della Fiorentina per utilizzare la fascia da capitano di Davide Astori anche nella stagione 2019/2020. Il club viola non dimentica lo sfortunato difensore e cerca di mantener viva la memoria con questo iconico gesto.

Lo scorso anno la Lega aveva varato un provvedimento per le fasce da capitano: non più personalizzate, ma tutte uniformi. Eccezion fatta, con una grande dose di buon senso, per la Fiorentina.