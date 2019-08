Fiorentina, ufficiale il ritorno di Badelj: «La mia volontà è sempre stata quella di tornare»

Milan Badelj è un nuovo giocatore della Fiorentina: dopo un anno alla Lazio il croato torna a Firenze. Le sue parole

Insieme a Barone e Pradè, Milan Badelj si è presentato in conferenza stampa al Franchi. Il croato torna a Firenze dopo appena un anno passato con la maglia della Lazio. Le parole del centrocampista

RITORNO – «Dopo quattro anni che ho passato qui, la mia volontà è stata quella di provare qualcos’altro. Tornando su oggi, il mondo è cambiato, il mio legame con Firenze e con i fiorentini non è mai stato messo in dubbio. Ho sempre seguito e amato questa squadra. Grazie a Dio c’è stata la possibilità di tornare ed è stata l’unica opzione diversa dalla Lazio per me. Ho deciso di ricominciare con chi mi aveva portato qua.Farò di tutto per riconquistare la fiducia dei tifosi»

LAZIO – «E’ stata più colpa mia che di qualcun altro. Non mi sono adattato al meglio al gioco e alla squadra. Lo guardo come un fallimento personale. Sono io il responsabile, la mia condizione ha condizionato il rendimento. Non mi sono espresso al massimo. Ringrazio la Lazio e sarò sempre grato per l’opportunità che mi hanno dato»

FASCIA DA CAPITANO – «Non esiste. In questo momento è al braccio di un grande uomo che l’ha ricevuta dopo il mio saluto e rimarrà al suo braccio»