Fiorentina, vittoria di misura con il Perugia in amichevole: decide Montiel

La Fiorentina supera il Perugia nell’impegno amichevole: 1-0 il risultato finale, la firma è di Montel. I dettagli del match

Termina qui l’amichevole tra Fiorentina e Perugia allo stadio Artemio Franchi. I padroni di casa battono gli ospiti di misura, 1-0 il punteggio al fischio finale.

Match deciso dalla rete del classe 2000 Montiel, che al 29′ controlla il pallone e col mancino colpisce la sfera dal limite, trovando l’incrocio. Buona prova per i ragazzi di Montella, in particolare per la stella Ribery e per Zurkowski.