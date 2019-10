Fiorentina Women’s, Fusini: «Commisso ha mantenuto la promessa»

Martina Fusini, difensore della Fiorentina Women’s, parla del nuovo centro sportivo che verrà costruito e che era stato promesso da Commisso

Un nuovo centro per la Fiorentina Women’s. Le ragazze viola, tra qualche tempo, potranno allenarsi in un centro sportivo pensato e costruito per loro: a prometterlo alle ragazze era stato proprio Rocco Commisso, come ha rivelato Fusini.

A Radio Bruno, il difensore viola ha dichiarato: «Essere alla Fiorentina per me è già un valore aggiunto. E potersi allenare in un centro sportivo nostro, all’avanguardia e dove abbiamo tutto vicino sarà il massimo. Il presidente ci aveva promesso, fin dai primi incontri, questo, e ha mantenuto la promessa».