Firme petizione Conte: in 13 mila per la rimozione della stella allo Stadium. Enorme successo per l’iniziativa del tifoso bianconero

I tifosi della Juventus, o almeno buona parte di questi ultimi, ha deciso di non perdonare Antonio Conte. La petizione lanciata sul web per la rimozione della stella bianconera dell’ex capitano e tecnico di Madama sta ottenendo una partecipazione impronosticabile.

Sono in oltre 13 mila ad aver firmato su change.org per spazzare via dall’Allianz Stadium ogni traccia del neo tecnico al quale – al pari delle altre leggende della storia bianconero – è stata dedicata la suddetta installazione. Intanto nella giornata di ieri, sull’argomento si è espresso anche Federico Bernardeschi direttamente da Coverciano.