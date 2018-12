Flamengo, Paquetà ‘finanzia’ Gabigol e Miranda dall’Inter?

La cessione di Paquetà al Milan apre nuovi scenari di mercato. Il Flamengo si butta su Miranda e Gabigol dall’Inter

Il Flamengo fa spesa in Italia grazie alla cessione di Lucas Paquetà al Milan? Questa mattina è iniziata ufficialmente la nuova avventura rossonera dell’ex calciatore del Flamengo. Atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa a metà mattina, quest’oggi Paquetà conoscerà i nuovi compagni del Milan e sarà presente in tribuna questa sera per assistere a Milan-Torino a San Siro. Solo nei prossimi giorni le visite mediche di rito e i primi allenamenti con i compagni, prima della partenza in Brasile per le feste di Natale e il ritorno in Italia a fine dicembre.

La cessione di Paquetà al Milan potrebbe ‘finanziare’ due nuovi acquisti della società brasiliana, sempre in quel di Milano, ma sponda nerazzurra. Come riportato quest’oggi dall’edizione del Corriere dello Sport, infatti, il club brasiliano sta monitorando le situazioni di due calciatori brasiliani che appartengono all’Inter. Il Flamengo sta studiando la situazione legata al caso Gabigol, che sta terminando il proprio periodo di prestito al Santos, e quella del difensore Joao Miranda. Su quest’ultimo, però, la posizione di Luciano Spalletti è abbastanza chiara: potrà partire solo se dal calciomercato dovesse arrivare un innesto di pari valore per la retroguardia meneghina.