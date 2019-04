Non è la prima volta che l’attaccante della Spal, Sergio Floccari, interrompe la festa della Juventus: il precedente

La Juventus perde a Ferrara contro la Spal e non riesce a conquistare, almeno per oggi, l’ottavo Scudetto di fila. Ad esser decisivo è stato l’attaccante dei biancoazzurri, Sergio Floccari. Il centravanti, schierato a sorpresa da Semplici, ha siglato il 2-1finale grazie ad gol che mancava dal 2018.

Non è la prima volta che Floccari interrompe la festa ai bianconeri. Era il febbraio del 2006 quando in Messina-Juventus, l’attaccante segnò una doppietta nel 2-2 conclusivo della sfida. Grazie al doppio gol, Floccari si fece conoscere al mondo del calcio. Di quei 28 giocatori scesi in campo, solo lui continua a giocare in Serie A.