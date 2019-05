Le parole di Alessandro Florenzi, calciatore della Roma, in vista della sfida con la Juventus. Il punto della situazione del romanista

Alessandro Florenzi, esterno di proprietà della Roma, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro i bianconeri in programma domenica sera: «E’ una sfida speciale e lo sappiamo, conosciamo il valore che riveste per la città però per noi vale tre punti e dovremo cercare di inseguirli in tutto e per tutto. La Juve è più avanti di noi sotto diversi aspetti, noi dovremo cercare di ripartire perché questa è stata la peggior stagione delle ultime 6».

Florenzi ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: «Vedo negli atteggiamenti di Ronaldo la voglia di dimostrare sempre di essere il migliore. Lui e Messi sono come LeBron e Curry: uno è il migliore per costanza, l’altro per un dono del Signore». Chiosa sul momento più emozionante dello scorso anno: «Le partite contro Barcellona e Liverpool della scorsa stagione, dico Barça perché abbiamo vinto».