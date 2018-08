Florenzi spiazza il giornalista: «CR7? Mi emoziono per altre cose» – VIDEO

La risposta per nulla banale di Alessandro Florenzi alla (solita) domanda del giornalista sull’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A

L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A è stato l’evento dell’estate: uno di quei fatti celebrati soprattutto mediaticamente, come ovvio che fosse, dai giornali e dalle tv. A celebrare lo sbarco dell’asso portoghese alla Juventus però – a dirla tutta – sono stati anche tantissimi addetti ai lavori: dirigenti, allenatori e calciatori. In molti tra gli avversari dell’ex Real Madrid hanno provato a stigmatizzare il suo acquisto come possibile stimolo di tutto il movimento: non la pietra tombale sulla Serie A già stra-dominata negli ultimi anni dai bianconeri, piuttosto un incentivo a fare di più e meglio. Non tutti però – si sa – la pensano per fortuna alla stessa maniera.

O almeno, non tutti – come nel caso dell’esterno della Roma Alessandro Florenzi – vedono nell’arrivo di Ronaldo in Italia un evento emozionante da celebrare anche da avversari. Così ieri, nel post-partita della gara vinta dai giallorossi contro il Torino nel pomeriggio, alla domanda diretta di uno dei giornalisti di Sky Sport che gli chiedeva quanto fosse fonte di emozione giocare contro un mostro planetario come CR7, la risposta di Florenzi è stata sincera e spiazzante: «No, emozione no. Ti dico: l’emozione me la danno altre cose nella vita». Un parare forse un po’ distante da quello di massa arrivato proprio nel giorno delle mezze polemiche per la foto postata sorridente in compagnia di Ronaldo dall’esterno del Chievo Emanuele Giaccherini su Instagram subito dopo la partita persa contro la Juve. Forse Florenzi non farà lo stesso quando se lo troverà davanti.