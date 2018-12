Fofana – Lipsia: il commento di Nereo Bonato

Fofana – Lipsia: primi contatti. Seko Fofana, centrocampista rivelazione dell’Udinese, è finito nel mirino del Lipsia, club della Bundesliga. Le ultimissime

FOFANA – LIPSIA: IL COMMENTO DEL DS BONATO, 15 DICEMBRE – Il Lipsia segue il gioiellino dell’Udinese Fofana. Il ds Nereo Bonato, intervistato da “Il Messaggero Veneto” ha commentato le voci di mercato che riguardano il giovane centrocampista francese e ne ha approfittato per togliersi un sassolino dalle scarpe: «Che Fofana sia un giocatore che stia facendo bene e che sia appetito da numerosi club è normale ma non c’è alcuna trattativa per lui. Piuttosto mi preme ricordare che andammo a prendere Fofana dopo la cessione di Verre al Pescara».

Seko Fofana, centrocampista classe 1995 ingaggiato in estate dall’Udinese, sta disputando un ottimo inizio di stagione. Il calciatore, considerato l’erede di Yaya Tourè al Manchester City, ha lasciato la Premier League per tentare fortuna in Italia e le prestazioni del calciatore stanno dando ragione al centrocampista e all’Udinese che ha deciso di puntare su di lui.

FOFANA – LIPSIA: LE ULTIMISSIME NOTIZIE DI MERCATO – Secondo “Sky Sport” il centrocampista francese è finito nel mirino di numerosi club, in particolare del Lipsia, la sorpresa della Bundesliga. Il club della Red Bull ha messo nel mirino il giovane centrocampista dei friulani e avrebbe già avviato i contatti con la dirigenza bianconera. Nei giorni scorsi infatti ci sarebbe stato un pourparler tra le due società. Fofana piace e tanto al Lipsia. Sirene di mercato dalla Bundesliga per il francese.