Fofana Milan: cosa porterebbe in più di Kessié

Idea Fofana per il Milan in caso di partenza di Kessié. Scopriamo cosa può dare ai rossoneri l’attuale centrocampista udinese

In caso di partenze di Frankck Kessié, uno degli obiettivi del Milan sembra essere Seko Fofana. Nonostante i numeri offensivi tra i due siano molto simili (sia in termini di tiri che di Expected Goals), l’ex Atalanta è senza dubbio più incisivo e cinico in zona gol.

L’attuale giocatore dell’Udinese è però superiore nel palleggio e nella gestione del possesso. Ha numeri superiori nel dribbling e ha un calcio migliore: azzecca 2.1 passaggi lunghi a partita, mentre Kessié non raggiunge gli 0.1.