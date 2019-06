Foggia, il sindaco: «Non ci iscriveremo in Serie C, sono dispiaciuto»

Il sindaco di Foggia Franco Landella ha confermato che il club pugliese non si iscriverà in Serie C. Le sue parole

Sono parole piene di rammarico quelle rilasciate da Franco Landella, sindaco di Foggia, che spiega come il club non si iscriverà in Serie C. Ai microfoni di FoggiaToday, il primo cittadino ha parlato così.

«A meno di colpi di scena la situazione è questa, il Foggia non si iscriverà. Sono estremamente dispiaciuto, se solo avessi avuto contezza della situazione, forse saremmo riusciti a ottenere un esito diverso. Abbiamo lavorato alacremente per 4 giorni, ma non è stato sufficiente. Ringrazio, comunque, tutti gli imprenditori che hanno dato il loro contributo malgrado il buio che ha caratterizzato la situazione economico-finanziaria della società. A tutte queste persone che si sono fidate di me dico grazie. Purtroppo non è bastato» ha dichiarato il primo cittadino della città pugliese.